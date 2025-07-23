Выросло число пострадавших при пожаре на Мытной улице в Москве

При пожаре в Москве пострадали 10 человек
Число пострадавших при пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве выросло до 10. Об этом сообщили в МЧС.
«Пожар полностью ликвидирован. К сожалению, пострадали десять человек», — сообщили спасатели в Telegram.
Площадь пожара составила 100 кв. м. По предварительной версии, причиной ЧП стала зарядка аккумуляторов для электросамокатов. Как передал источник Рен тв, в квартире проживали курьеры, заряжавшие батареи внутри жилища.
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