Выросло число пострадавших при пожаре на Мытной улице в Москве

Число пострадавших при пожаре в жилом доме Москвы выросло до 10 человек
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При пожаре в Москве пострадали 10 человек
При пожаре в Москве пострадали 10 человек Фото:

Число пострадавших при пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве выросло до 10. Об этом сообщили в МЧС.

«Пожар полностью ликвидирован. К сожалению, пострадали десять человек», — сообщили спасатели в Telegram.

Площадь пожара составила 100 кв. м. По предварительной версии, причиной ЧП стала зарядка аккумуляторов для электросамокатов. Как передал источник Рен тв, в квартире проживали курьеры, заряжавшие батареи внутри жилища.

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Число пострадавших при пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве выросло до 10. Об этом сообщили в МЧС. «Пожар полностью ликвидирован. К сожалению, пострадали десять человек», — сообщили спасатели в Telegram. Площадь пожара составила 100 кв. м. По предварительной версии, причиной ЧП стала зарядка аккумуляторов для электросамокатов. Как передал источник Рен тв, в квартире проживали курьеры, заряжавшие батареи внутри жилища.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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