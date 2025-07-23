Киты-убийцы мстят за раненую самку и топят корабли у берегов Европы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нападения зафиксированы уже у берегов Франции и Испании
Нападения зафиксированы уже у берегов Франции и Испании Фото:

У берегов Европы зафиксированы случаи нападения косаток на суда, которые, предположительно, связаны с желанием животных отомстить за раненую самку. Об этом сообщает Telegraph.

«Испанская береговая охрана спасла двух моряков после того, как их судно Azurea подверглось нападению китов у берегов страны Басков», — пишет Telegraph. Только за последние пять лет в результате подобных инцидентов было потоплено шесть судов, а общее число нападений превысило несколько десятков.

Ученые выдвигают гипотезу, что причиной подобного поведения стал травмированный член стаи — самка по кличке Белая Глэдис. Она могла получить ранение в результате столкновения с лодкой или из-за деятельности браконьеров. После этого Белая Глэдис якобы стала проявлять агрессию к судам и научила этому других косаток. Если первые инциденты в 2020 году происходили исключительно в районе Гибралтарского пролива, то к 2025 году нападения зафиксированы уже у берегов Франции, Испании и, по прогнозам специалистов, могут скоро распространиться на акваторию Великобритании.

Косатки — крупнейшие плотоядные представители семейства дельфиновых, отличающиеся высоким уровнем интеллекта и сложной социальной структурой. Обычно они не рассматривают человека как добычу, однако известны случаи проявления агрессии к судам. Подобное поведение может быть вызвано стрессом, травмами или изменениями в окружающей среде.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У берегов Европы зафиксированы случаи нападения косаток на суда, которые, предположительно, связаны с желанием животных отомстить за раненую самку. Об этом сообщает Telegraph. «Испанская береговая охрана спасла двух моряков после того, как их судно Azurea подверглось нападению китов у берегов страны Басков», — пишет Telegraph. Только за последние пять лет в результате подобных инцидентов было потоплено шесть судов, а общее число нападений превысило несколько десятков. Ученые выдвигают гипотезу, что причиной подобного поведения стал травмированный член стаи — самка по кличке Белая Глэдис. Она могла получить ранение в результате столкновения с лодкой или из-за деятельности браконьеров. После этого Белая Глэдис якобы стала проявлять агрессию к судам и научила этому других косаток. Если первые инциденты в 2020 году происходили исключительно в районе Гибралтарского пролива, то к 2025 году нападения зафиксированы уже у берегов Франции, Испании и, по прогнозам специалистов, могут скоро распространиться на акваторию Великобритании. Косатки — крупнейшие плотоядные представители семейства дельфиновых, отличающиеся высоким уровнем интеллекта и сложной социальной структурой. Обычно они не рассматривают человека как добычу, однако известны случаи проявления агрессии к судам. Подобное поведение может быть вызвано стрессом, травмами или изменениями в окружающей среде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...