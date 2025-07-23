Брат главкома ВСУ Сырского заявил, что его родителей «облили грязью» из-за лечения в РФ

Олег Сырский, брат главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, заявил, что их родителей «облили грязью» из-за сообщений о переводе денег на лечение отца в России. Он отказался от дальнейших комментариев.
«Я не разговариваю с корреспондентами, потому что родителей грязью облили. Я не разговариваю, интервью я не даю», — заявил Олег Сырский в беседе с РИА Новости.
Ранее сообщалось, что главком ВСУ возобновил контакт с родителями после известий о тяжелом состоянии отца. Изначально пенсионер лечился во Владимире, но из-за отсутствия результата был переведен в Московский регион для лечения и реабилитации. По данным Shot, месяц лечения обошелся Сырскому в один миллион рублей, которые он перевел в Россию.
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