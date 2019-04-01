Из-за переработок чиновникам предложили добавить выходных и продлить отпуск

Чиновники нуждаются в дополнительном отдыхе, утверждают некоторые эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госслужащие в России нуждаются в дополнительных выходных и более длительном отпуске. Об этом «URA.RU» заявил кандидат социологических наук, член Общественной наблюдательной комиссии Сергей Таланов. По его словам, разработанные рекомендации Минтруда представляются актуальными из-за перегрузок чиновников.

Ранее ведомство рекомендовало госслужащим не перерабатывать, поскольку системные переработки ведут к переутомлению. Как отмечается в «Методике нематериальной мотивации государственных гражданских служащих РФ», подготовленной ведомством, это может негативно сказаться на качестве выполняемых задач.

«Многие ошибочно считают, что работа чиновников — это синекура, что люди сидят и перекладывают бумажки с места на место. Так может думать только тот, кто никогда не работал в госорганах. Люди приезжают на службу рано утром, как правило, задерживаются на работе. Кроме того, многие вынуждены работать в выходные и праздничные дни», — пояснил Таланов. По его словам, многим работниками «такое даже и не снилось». «У нас люди очень часто выходят из офиса и забывают о работе. Но большинство чиновников такое себе позволить не может, работа у них постоянно в голове. Как бы их ни ругали, это факт», — заключил собеседник агентства.