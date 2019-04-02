Мэрия Екатеринбурга создает два новых органа вместо ликвидированного градсовета

В мэрии Екатеринбурга будут созданы градостроительный и архитектурный советы. Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, мэр Александр Высокинский уже занялся их формированием.
До перехода администрации города на одноглавую систему власти, в Екатеринбурге действовал архитектурно-градостроительный совет. Но теперь упраздненный консультативно-совещательный орган, по факту, будет разделен на две части. Как пояснили в пресс-службе мэрии, это необходимо для расширения зоны ответственности экспертов.
Градостроительный совет будет рассматривать проекты планировки, проекты межевания, концепции развития территорий. «Глава Екатеринбурга Александр Высокинский уже подписал соответствующее постановление, которое утверждает положение и состав градостроительного совета», — отметили в пресс-службе.
Архитектурный совет займется непосредственно внешним обликом объектов капитального строительства. Работать в нем будут архитекторы, урбанисты, а также другие творческие люди и эксперты отрасли.
Оперативно уточнить, кто войдет в состав градостроительного совета в пресс-службе мэрии не смогли. Экс-председатель архитектурно-градостроительного совета Михаил Вяткин ответил «URA.RU», что не знает, будет ли участвовать в работе новых советов.