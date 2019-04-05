Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер 5 апреля открыл финал первенства России Юниорской хоккейной лиги. В рамках церемонии открытия турнира он лично вышел на лед, забив символический гол в ворота.
Соответствующую запись он оставил на своей странице в Instagram. «Сегодня в Челябинске открылся финал первенства России Юниорской хоккейной лиги (до 18 лет). В первом матче одолели подмосковный Атлант в овертайме 2:1», — написал Текслер.
3 апреля на своей первой пресс-конференции Алексей Текслер объяснил, почему так неравнодушен к хоккейному клубу «Трактор». По словам Текслера, так как Челябинск — его родной город, он всегда болел за «Трактор», а также следил за командой «Металлург» (Магнитогорск), еще одним клубом, играющим в КХЛ от Челябинской области.
Напомним, 5 апреля Алексей Текслер был избран президентом хоккейного клуба «Трактор». Директором клуба стал бизнесмен, депутат Тракторозаводского районного совета Челябинска Борис Видгоф.
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Уважаемые друзья! Сегодня обновлены органы управления «Трактора». Новый сезон в КХЛ стартует уже в сентябре. Много работы (и по этому направлению тоже) и мало времени. Мы - один из немногих регионов России, представленный в лиге двумя клубами. Уверен, что соперничество «Трактора» и «Металлурга» будет и дальше развивать хоккей не только в нашей области, но и на Урале в целом! Кстати, сегодня в Челябинске открылся финал первенства России - Юниорской хоккейной лиги (до 18 лет). В первом матче одолели подмосковный Атлант в овертайме 2:1. Как думаете, как выступят ребята на турнире? #Текслер