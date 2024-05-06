Челябинцам предложили вылечить зубы за счет маткапитала

Многодетная семья из Верхнего Уфалея Челябинской области направила средства областного маткапитала на стоматологическую операцию для одного из детей. Варианты использования выплаты рассказали в пресс-службе регионального минсоца.
«По статистике, одно из самых популярных направлений средств областного материнского (семейного) капитала — оплата медицинских услуг как для детей, так и для родителей. Средствами регионального маткапитала можно оплатить и стоматологические услуги», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе минсоца сообщили, что одному из детей в многодетной семье потребовалась дорогостоящая стоматологическая операция. Расходы в размере 110 тысяч рублей покрыл региональный маткапитал. Остатки средств семья решила направить на установку брекетов другому ребенку. В отделениях соцзащиты специалисты подскажут, какие документы для этого требуются и помогут заполнить соответствующее заявление на Госуслугах.
«В первом квартале 2024 года материнский капитал получили 827 семей (110 семей потратили средства на оплату медицинских услуг родителям и детям). Его можно направить на образование детей, погашение ипотеки, адаптацию детей-инвалидов, подключение к сетям ЖКХ, покупку сада, строительство или реконструкцию дома, ремонт проводки и печи и оплату 10% путевок для детей», — пояснили в пресс-службе ведомства.
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