06 мая 2024

Челябинцам предложили вылечить зубы за счет маткапитала

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматология. Челябинск, зубы, стоматолог, зубной врач, дантист, инструменты стоматолога
Вылечить зубы можно как детям, так и другим членам семьи Фото:

Многодетная семья из Верхнего Уфалея Челябинской области направила средства областного маткапитала на стоматологическую операцию для одного из детей. Варианты использования выплаты рассказали в пресс-службе регионального минсоца.

«По статистике, одно из самых популярных направлений средств областного материнского (семейного) капитала — оплата медицинских услуг как для детей, так и для родителей. Средствами регионального маткапитала можно оплатить и стоматологические услуги», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе минсоца сообщили, что одному из детей в многодетной семье потребовалась дорогостоящая стоматологическая операция. Расходы в размере 110 тысяч рублей покрыл региональный маткапитал. Остатки средств семья решила направить на установку брекетов другому ребенку. В отделениях соцзащиты специалисты подскажут, какие документы для этого требуются и помогут заполнить соответствующее заявление на Госуслугах.

«В первом квартале 2024 года материнский капитал получили 827 семей (110 семей потратили средства на оплату медицинских услуг родителям и детям). Его можно направить на образование детей, погашение ипотеки, адаптацию детей-инвалидов, подключение к сетям ЖКХ, покупку сада, строительство или реконструкцию дома, ремонт проводки и печи и оплату 10% путевок для детей», — пояснили в пресс-службе ведомства.

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Многодетная семья из Верхнего Уфалея Челябинской области направила средства областного маткапитала на стоматологическую операцию для одного из детей. Варианты использования выплаты рассказали в пресс-службе регионального минсоца. «По статистике, одно из самых популярных направлений средств областного материнского (семейного) капитала — оплата медицинских услуг как для детей, так и для родителей. Средствами регионального маткапитала можно оплатить и стоматологические услуги», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе минсоца сообщили, что одному из детей в многодетной семье потребовалась дорогостоящая стоматологическая операция. Расходы в размере 110 тысяч рублей покрыл региональный маткапитал. Остатки средств семья решила направить на установку брекетов другому ребенку. В отделениях соцзащиты специалисты подскажут, какие документы для этого требуются и помогут заполнить соответствующее заявление на Госуслугах. «В первом квартале 2024 года материнский капитал получили 827 семей (110 семей потратили средства на оплату медицинских услуг родителям и детям). Его можно направить на образование детей, погашение ипотеки, адаптацию детей-инвалидов, подключение к сетям ЖКХ, покупку сада, строительство или реконструкцию дома, ремонт проводки и печи и оплату 10% путевок для детей», — пояснили в пресс-службе ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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