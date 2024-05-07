Модель Ирина Шейк появилась на Met Gala 2024 в платье из кристаллов Swarovski

07 мая 2024 в 16:08 Размер текста - 17 +

Наряд Ирины Шейк на Met Gala состоял из 84 000 кристаллов Фото: EPA/TASS Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, посетила мероприятие Института костюма Met Gala 2024. Модель была одета в платье, созданное из 84 000 кристаллов Swarovski. «Ирина Шейк на красной дорожке Met Gala 2024 была одета в длинное платье, сделанное из невидимой сети кристаллов Swarovski. Ее образ покрыт 84 000 кристаллов вручную», — сообщает издание Vogue. Издание уточняет, что платье создавалась шестью мастерами вручную, и на это было затрачено около 200 часов. Помимо сверкающего платья, наряд дополнили ожерельем и браслетами на запястьях. Талию Шейк затянула корсетом, который дизайнеры украсили стразами. Волосы модели собрали в высокий пучок, а макияж сделали в темных тонах. Ранее челябинская модель Ирина Шейк поделилась с поклонниками откровенными снимками, которые были сделаны для рекламы американского бренда. Там Шейк была одета в нижнее белье и обута в массивные кислотно-зеленые ботинки, а также на фото она оголила копчик. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, посетила мероприятие Института костюма Met Gala 2024. Модель была одета в платье, созданное из 84 000 кристаллов Swarovski. «Ирина Шейк на красной дорожке Met Gala 2024 была одета в длинное платье, сделанное из невидимой сети кристаллов Swarovski. Ее образ покрыт 84 000 кристаллов вручную», — сообщает издание Vogue. Издание уточняет, что платье создавалась шестью мастерами вручную, и на это было затрачено около 200 часов. Помимо сверкающего платья, наряд дополнили ожерельем и браслетами на запястьях. Талию Шейк затянула корсетом, который дизайнеры украсили стразами. Волосы модели собрали в высокий пучок, а макияж сделали в темных тонах. Ранее челябинская модель Ирина Шейк поделилась с поклонниками откровенными снимками, которые были сделаны для рекламы американского бренда. Там Шейк была одета в нижнее белье и обута в массивные кислотно-зеленые ботинки, а также на фото она оголила копчик.