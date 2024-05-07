Модель Ирина Шейк появилась на Met Gala 2024 в платье из кристаллов Swarovski

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Наряд Ирины Шейк на Met Gala состоял из 84 000 кристаллов Фото:

Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, посетила мероприятие Института костюма Met Gala 2024. Модель была одета в платье, созданное из 84 000 кристаллов Swarovski.

«Ирина Шейк на красной дорожке Met Gala 2024 была одета в длинное платье, сделанное из невидимой сети кристаллов Swarovski. Ее образ покрыт 84 000 кристаллов вручную», — сообщает издание Vogue.

Издание уточняет, что платье создавалась шестью мастерами вручную, и на это было затрачено около 200 часов. Помимо сверкающего платья, наряд дополнили ожерельем и браслетами на запястьях. Талию Шейк затянула корсетом, который дизайнеры украсили стразами. Волосы модели собрали в высокий пучок, а макияж сделали в темных тонах.

Ранее челябинская модель Ирина Шейк поделилась с поклонниками откровенными снимками, которые были сделаны для рекламы американского бренда. Там Шейк была одета в нижнее белье и обута в массивные кислотно-зеленые ботинки, а также на фото она оголила копчик.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, посетила мероприятие Института костюма Met Gala 2024. Модель была одета в платье, созданное из 84 000 кристаллов Swarovski. «Ирина Шейк на красной дорожке Met Gala 2024 была одета в длинное платье, сделанное из невидимой сети кристаллов Swarovski. Ее образ покрыт 84 000 кристаллов вручную», — сообщает издание Vogue. Издание уточняет, что платье создавалась шестью мастерами вручную, и на это было затрачено около 200 часов. Помимо сверкающего платья, наряд дополнили ожерельем и браслетами на запястьях. Талию Шейк затянула корсетом, который дизайнеры украсили стразами. Волосы модели собрали в высокий пучок, а макияж сделали в темных тонах. Ранее челябинская модель Ирина Шейк поделилась с поклонниками откровенными снимками, которые были сделаны для рекламы американского бренда. Там Шейк была одета в нижнее белье и обута в массивные кислотно-зеленые ботинки, а также на фото она оголила копчик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...