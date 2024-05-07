Челябинский ОНФ доставил «Огонь памяти» в Сербию. Видео

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Акция Свеча памяти. Курган, мемориал памяти, вечный огонь
Вечный огонь доставят с 14 стран мира Фото:

Руководитель Челябинского Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий доставил «Огонь памяти» в Сербию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации.

«Частица Вечного Огня с Могилы Неизвестного Солдата доставлена в братскую республику. Лампаду с „Огнем памяти“ привез руководитель НФ в Челябинской области Денис Рыжий», — говорится в сообщении ОНФ.

В пресс-службе ОНФ уточнили, что в 2024 году силами активистов символ Победы будет доставлен в регионы России, 14 стран мира и бойцам передовой. В Сербии лампада с «Огнем памяти» на мемориале «Сремский фронт» была передана ветерану Второй Мировой войны. 102-летний Гаврила Винчич пожал руку руководителю ОНФ и рассказал свою историю жизни.

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Руководитель Челябинского Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий доставил «Огонь памяти» в Сербию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации. «Частица Вечного Огня с Могилы Неизвестного Солдата доставлена в братскую республику. Лампаду с „Огнем памяти“ привез руководитель НФ в Челябинской области Денис Рыжий», — говорится в сообщении ОНФ. В пресс-службе ОНФ уточнили, что в 2024 году силами активистов символ Победы будет доставлен в регионы России, 14 стран мира и бойцам передовой. В Сербии лампада с «Огнем памяти» на мемориале «Сремский фронт» была передана ветерану Второй Мировой войны. 102-летний Гаврила Винчич пожал руку руководителю ОНФ и рассказал свою историю жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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