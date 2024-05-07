Челябинский ОНФ доставил «Огонь памяти» в Сербию. Видео

07 мая 2024 в 14:04 Размер текста - 17 +

Вечный огонь доставят с 14 стран мира Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководитель Челябинского Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий доставил «Огонь памяти» в Сербию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации. «Частица Вечного Огня с Могилы Неизвестного Солдата доставлена в братскую республику. Лампаду с „Огнем памяти“ привез руководитель НФ в Челябинской области Денис Рыжий», — говорится в сообщении ОНФ. В пресс-службе ОНФ уточнили, что в 2024 году силами активистов символ Победы будет доставлен в регионы России, 14 стран мира и бойцам передовой. В Сербии лампада с «Огнем памяти» на мемориале «Сремский фронт» была передана ветерану Второй Мировой войны. 102-летний Гаврила Винчич пожал руку руководителю ОНФ и рассказал свою историю жизни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководитель Челябинского Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий доставил «Огонь памяти» в Сербию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации. «Частица Вечного Огня с Могилы Неизвестного Солдата доставлена в братскую республику. Лампаду с „Огнем памяти“ привез руководитель НФ в Челябинской области Денис Рыжий», — говорится в сообщении ОНФ. В пресс-службе ОНФ уточнили, что в 2024 году силами активистов символ Победы будет доставлен в регионы России, 14 стран мира и бойцам передовой. В Сербии лампада с «Огнем памяти» на мемориале «Сремский фронт» была передана ветерану Второй Мировой войны. 102-летний Гаврила Винчич пожал руку руководителю ОНФ и рассказал свою историю жизни.