В трех челябинских городах отменили Парад Победы

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Борис Дубровский посетил озерский городской округ. Озерск, щербаков евгений
Глава Озерска Евгений Щербаков сообщил об отмене военного парада в городе Фото:

В трех городах Челябинской области: Снежинске, Озерске и Трехгорном отменили Парад Победы 9 мая. Как сообщил мэр Озерска Евгений Щербаков в социальных сетях, отмена мероприятий обусловлена соображениями безопасности.

«Снежинск, Трехгорный и Озерск отменяют парады по соображениям безопасности. День Победы в закрытых городах пройдет в камерной обстановке», — написал Щербаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, сейчас в городе начались адресные поздравления ветеранов и тружеников тыла. Торжественные мероприятия, такие как концерты, возложение цветов встречи пройдут в городе 8 и 9 мая. Подробная афиша всех запланированных мероприятий будет опубликована позднее.

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В трех городах Челябинской области: Снежинске, Озерске и Трехгорном отменили Парад Победы 9 мая. Как сообщил мэр Озерска Евгений Щербаков в социальных сетях, отмена мероприятий обусловлена соображениями безопасности. «Снежинск, Трехгорный и Озерск отменяют парады по соображениям безопасности. День Победы в закрытых городах пройдет в камерной обстановке», — написал Щербаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, сейчас в городе начались адресные поздравления ветеранов и тружеников тыла. Торжественные мероприятия, такие как концерты, возложение цветов встречи пройдут в городе 8 и 9 мая. Подробная афиша всех запланированных мероприятий будет опубликована позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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