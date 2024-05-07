В трех челябинских городах отменили Парад Победы

07 мая 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

Глава Озерска Евгений Щербаков сообщил об отмене военного парада в городе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В трех городах Челябинской области: Снежинске, Озерске и Трехгорном отменили Парад Победы 9 мая. Как сообщил мэр Озерска Евгений Щербаков в социальных сетях, отмена мероприятий обусловлена соображениями безопасности. «Снежинск, Трехгорный и Озерск отменяют парады по соображениям безопасности. День Победы в закрытых городах пройдет в камерной обстановке», — написал Щербаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, сейчас в городе начались адресные поздравления ветеранов и тружеников тыла. Торжественные мероприятия, такие как концерты, возложение цветов встречи пройдут в городе 8 и 9 мая. Подробная афиша всех запланированных мероприятий будет опубликована позднее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В трех городах Челябинской области: Снежинске, Озерске и Трехгорном отменили Парад Победы 9 мая. Как сообщил мэр Озерска Евгений Щербаков в социальных сетях, отмена мероприятий обусловлена соображениями безопасности. «Снежинск, Трехгорный и Озерск отменяют парады по соображениям безопасности. День Победы в закрытых городах пройдет в камерной обстановке», — написал Щербаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, сейчас в городе начались адресные поздравления ветеранов и тружеников тыла. Торжественные мероприятия, такие как концерты, возложение цветов встречи пройдут в городе 8 и 9 мая. Подробная афиша всех запланированных мероприятий будет опубликована позднее.