В трех челябинских городах отменили Парад Победы

В трех городах Челябинской области: Снежинске, Озерске и Трехгорном отменили Парад Победы 9 мая. Как сообщил мэр Озерска Евгений Щербаков в социальных сетях, отмена мероприятий обусловлена соображениями безопасности.
«Снежинск, Трехгорный и Озерск отменяют парады по соображениям безопасности. День Победы в закрытых городах пройдет в камерной обстановке», — написал Щербаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, сейчас в городе начались адресные поздравления ветеранов и тружеников тыла. Торжественные мероприятия, такие как концерты, возложение цветов встречи пройдут в городе 8 и 9 мая. Подробная афиша всех запланированных мероприятий будет опубликована позднее.
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