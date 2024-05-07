Челябинские дорожники и кулинар Белкин накормили дальнобойщиков армейской кашей. Фото, видео

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Пит-стоп для водителей. Челябинск
Водителей угостили армейской кашей, приготовленной по образцу 1941 года Фото:

На трассе А-310 Челябинской области в преддверии Дня Победы 7 мая водителей пригласили попробовать армейскую полевую кухню. Акцию провели, чтобы напомнить участникам движения о важности отдыха в дороге и получить обратную связь о качестве трасс региона, передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня мы встретились на дороге А-310 в преддверии великого Дня Победы. Пит-стоп для дальнобойщиков — это возможность пообщаться с теми, кто на дороге проводит большинство рабочего времени», — отметил глава Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев. Водители поделились опытом и сравнили трассы регионов России, высказав свои пожелания.

Сотрудники ГИБДД совместно с начальником регионального управления Иваном Путковым раздали водителям памятки по безопасности и поведению в различных ситуациях на дорогах. Путков также напомнил о необходимости отдыха при дальнем следовании автомобилистов.

Стан с полевой кухней у трассы развернул кулинар Алексей Белкин. Армейский кулеш, кашу по рецептуре годов Великой Отечественной войны, приготовили с телятиной. Вприкуску автомобилистам предложили хлеб, а в качестве напитка Белкин заварил чай на местных яблоках. Кулинар подчеркнул, что все готовилось исключительно томленым способом — чай нельзя заваривать кипятком, а кашу следует выдерживать на медленном огне.

Пит-стоп для водителей. Челябинск
Кулинар приготовил для водителей армейский кулеш и чай на яблоках
Фото:
Пит-стоп для водителей. Челябинск
Водителям раздали памятки по поведению на дорогах
Фото:
Пит-стоп для водителей. Челябинск
Пит-стоп провели Южноуральский Росавтодор и ГИБДД по Челябинской области
Фото:
Пит-стоп для водителей. Челябинск
С водителями обсудили важность отдыха при дальних поездках
Фото:

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На трассе А-310 Челябинской области в преддверии Дня Победы 7 мая водителей пригласили попробовать армейскую полевую кухню. Акцию провели, чтобы напомнить участникам движения о важности отдыха в дороге и получить обратную связь о качестве трасс региона, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня мы встретились на дороге А-310 в преддверии великого Дня Победы. Пит-стоп для дальнобойщиков — это возможность пообщаться с теми, кто на дороге проводит большинство рабочего времени», — отметил глава Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев. Водители поделились опытом и сравнили трассы регионов России, высказав свои пожелания. Сотрудники ГИБДД совместно с начальником регионального управления Иваном Путковым раздали водителям памятки по безопасности и поведению в различных ситуациях на дорогах. Путков также напомнил о необходимости отдыха при дальнем следовании автомобилистов. Стан с полевой кухней у трассы развернул кулинар Алексей Белкин. Армейский кулеш, кашу по рецептуре годов Великой Отечественной войны, приготовили с телятиной. Вприкуску автомобилистам предложили хлеб, а в качестве напитка Белкин заварил чай на местных яблоках. Кулинар подчеркнул, что все готовилось исключительно томленым способом — чай нельзя заваривать кипятком, а кашу следует выдерживать на медленном огне.
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