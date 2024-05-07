Челябинцы стали активно покупать землю в кредит и строить коттеджи

В Челябинске за апрель стоимость земельных участков выросла на 72%, также на земли вдвое увеличился и спрос. Наиболее востребованными на данный момент у горожан являются участки площадью 8 соток на расстоянии 10-15 километров от мегаполиса. О причинах URA.RU рассказала юрист и специалист по недвижимости Надежда Кушнова.
«Цены в Челябинске растут, потому что начался строительный сезон, и плюс есть доступная ипотека на строительство дома собственными силами и с подрядом, а также ипотека с господдержкой на покупку нового дома у юрлица и индивидуального предпринимателя. Еще один фактор — это высокие цены на квартиры. Цены настолько выросли, что за эти деньги проще купить или построить дом», — сообщила Кушнова.
Как отметила Кушнова, на данный момент стоимость участков варьируется в зависимости от удаленности от мегаполиса, а также от наличия на участке коммуникаций. В среднем на данный момент стоимость сотки земли в Челябинске составляет 390 тысяч рублей. На удалении от Челябинска цена за сотку может варьироваться от 50 до 390-600 тысяч рублей в зависимости от состояния участка и от расстояния.
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