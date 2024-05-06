06 мая 2024

Челябинск вошел в топ-5 городов России по росту предложенных зарплат

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Предложения по зарплате для новых сотрудников в Челябинске выросли на 14% Фото:

Челябинск занял пятое место в рейтинге среди городов России по приросту средних зарплатных предложений. За год повышение зарплат для новых сотрудников составило 14%, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито работа».

«Челябинск занял пятое место по приросту средних зарплатных предложений за год. Зарплатные предложения для новых сотрудников за последний год выросли на 14%», — сообщили в «Авито работе».

Среднее предложение по зарплате в Челябинске составило 55849 рублей. Лидером при этом стал Ставрополь с предложением в 48 338 рублей, где рост составил 19%. На втором месте — Краснодар (17%) с зарплатой в 59 522 рубля, на третьем — Барнаул (16%) с 53 353 рублями. Четвертое место занял Ростов-на-Дону с ростом на 15% и средней зарплатой в 56 671 рубль.

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Челябинск занял пятое место в рейтинге среди городов России по приросту средних зарплатных предложений. За год повышение зарплат для новых сотрудников составило 14%, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито работа». «Челябинск занял пятое место по приросту средних зарплатных предложений за год. Зарплатные предложения для новых сотрудников за последний год выросли на 14%», — сообщили в «Авито работе». Среднее предложение по зарплате в Челябинске составило 55849 рублей. Лидером при этом стал Ставрополь с предложением в 48 338 рублей, где рост составил 19%. На втором месте — Краснодар (17%) с зарплатой в 59 522 рубля, на третьем — Барнаул (16%) с 53 353 рублями. Четвертое место занял Ростов-на-Дону с ростом на 15% и средней зарплатой в 56 671 рубль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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