Челябинск вошел в топ-5 городов России по росту предложенных зарплат

Челябинск занял пятое место в рейтинге среди городов России по приросту средних зарплатных предложений. За год повышение зарплат для новых сотрудников составило 14%, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито работа».
«Челябинск занял пятое место по приросту средних зарплатных предложений за год. Зарплатные предложения для новых сотрудников за последний год выросли на 14%», — сообщили в «Авито работе».
Среднее предложение по зарплате в Челябинске составило 55849 рублей. Лидером при этом стал Ставрополь с предложением в 48 338 рублей, где рост составил 19%. На втором месте — Краснодар (17%) с зарплатой в 59 522 рубля, на третьем — Барнаул (16%) с 53 353 рублями. Четвертое место занял Ростов-на-Дону с ростом на 15% и средней зарплатой в 56 671 рубль.
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