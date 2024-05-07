Названы районы, где продаются самые дорогие квартиры на вторичке в Челябинске. Инфографика

Самое дорогое вторичное жилье в Челябинске стоит 110 тысяч рублей за квадрат
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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , жилье, недвижимость, квартира, новостройки, благоустройство, дом, строительство, стройка, многоквартирный дом, многоэтажка, доступное жилье
Квартиры на вторичке в центре Челябинска в среднем продаются по 110 тысяч рублей за квадрат Фото:

В Челябинске в апреле 2024 года в топ-3 самых дорогих районов по продаже квартир на вторичном рынке вошли Центральный, Советский и Калининский районы. Стоимость квартир в данных районах в среднем варьируется от 101 до 110 тысяч рублей за квадратный метр, сообщили в пресс-службе АН «Этажи».

«За апрель 2024 лидером по величине удельной цены за квадратный метр на вторичном рынке в Челябинске стал район Центральный — 110 тысяч 546 рублей за квадратный метр. На втором месте по величине удельной цены идет район Советский, где в среднем удельная цена составила 101 550 рублей за квадратный метр. На третьем месте — район Калининский с удельной ценой 100 тысяч 751 рубль за квадратный метр», — сообщили в пресс-службе.

При этом меньше всего квартир продается в самом дорогом, Центральном районе, там на данный момент на продажу выставлено 120 квартир. В Советском районе — 129, в Калининском районе в апреле 2024 года было зафиксировано в продаже 311 квартир.

За апрель в структуре продаж больше половины (52%) челябинцев сделали выбор в пользу однокомнатных квартир. Доля продаж двухкомнатных квартир составила 29,63%, а трехкомнатных — 18,52%. В среднем квартиры на вторичном рынке в городе в апреле 2024 года продавались по 88 тысяч рублей за квадратный метр.

В Челябинске в апреле 2024 года в топ-3 самых дорогих районов по продаже квартир на вторичном рынке вошли Центральный, Советский и Калининский районы
В Челябинске в апреле 2024 года в топ-3 самых дорогих районов по продаже квартир на вторичном рынке вошли Центральный, Советский и Калининский районы

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В Челябинске в апреле 2024 года в топ-3 самых дорогих районов по продаже квартир на вторичном рынке вошли Центральный, Советский и Калининский районы. Стоимость квартир в данных районах в среднем варьируется от 101 до 110 тысяч рублей за квадратный метр, сообщили в пресс-службе АН «Этажи». «За апрель 2024 лидером по величине удельной цены за квадратный метр на вторичном рынке в Челябинске стал район Центральный — 110 тысяч 546 рублей за квадратный метр. На втором месте по величине удельной цены идет район Советский, где в среднем удельная цена составила 101 550 рублей за квадратный метр. На третьем месте — район Калининский с удельной ценой 100 тысяч 751 рубль за квадратный метр», — сообщили в пресс-службе. При этом меньше всего квартир продается в самом дорогом, Центральном районе, там на данный момент на продажу выставлено 120 квартир. В Советском районе — 129, в Калининском районе в апреле 2024 года было зафиксировано в продаже 311 квартир. За апрель в структуре продаж больше половины (52%) челябинцев сделали выбор в пользу однокомнатных квартир. Доля продаж двухкомнатных квартир составила 29,63%, а трехкомнатных — 18,52%. В среднем квартиры на вторичном рынке в городе в апреле 2024 года продавались по 88 тысяч рублей за квадратный метр.
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