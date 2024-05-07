Названы районы, где продаются самые дорогие квартиры на вторичке в Челябинске. Инфографика

Самое дорогое вторичное жилье в Челябинске стоит 110 тысяч рублей за квадрат

07 мая 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

Квартиры на вторичке в центре Челябинска в среднем продаются по 110 тысяч рублей за квадрат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в апреле 2024 года в топ-3 самых дорогих районов по продаже квартир на вторичном рынке вошли Центральный, Советский и Калининский районы. Стоимость квартир в данных районах в среднем варьируется от 101 до 110 тысяч рублей за квадратный метр, сообщили в пресс-службе АН «Этажи». «За апрель 2024 лидером по величине удельной цены за квадратный метр на вторичном рынке в Челябинске стал район Центральный — 110 тысяч 546 рублей за квадратный метр. На втором месте по величине удельной цены идет район Советский, где в среднем удельная цена составила 101 550 рублей за квадратный метр. На третьем месте — район Калининский с удельной ценой 100 тысяч 751 рубль за квадратный метр», — сообщили в пресс-службе. При этом меньше всего квартир продается в самом дорогом, Центральном районе, там на данный момент на продажу выставлено 120 квартир. В Советском районе — 129, в Калининском районе в апреле 2024 года было зафиксировано в продаже 311 квартир. За апрель в структуре продаж больше половины (52%) челябинцев сделали выбор в пользу однокомнатных квартир. Доля продаж двухкомнатных квартир составила 29,63%, а трехкомнатных — 18,52%. В среднем квартиры на вторичном рынке в городе в апреле 2024 года продавались по 88 тысяч рублей за квадратный метр. В Челябинске в апреле 2024 года в топ-3 самых дорогих районов по продаже квартир на вторичном рынке вошли Центральный, Советский и Калининский районы Инфографика: пресс-служба АН «Этажи» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в апреле 2024 года в топ-3 самых дорогих районов по продаже квартир на вторичном рынке вошли Центральный, Советский и Калининский районы. Стоимость квартир в данных районах в среднем варьируется от 101 до 110 тысяч рублей за квадратный метр, сообщили в пресс-службе АН «Этажи». «За апрель 2024 лидером по величине удельной цены за квадратный метр на вторичном рынке в Челябинске стал район Центральный — 110 тысяч 546 рублей за квадратный метр. На втором месте по величине удельной цены идет район Советский, где в среднем удельная цена составила 101 550 рублей за квадратный метр. На третьем месте — район Калининский с удельной ценой 100 тысяч 751 рубль за квадратный метр», — сообщили в пресс-службе. При этом меньше всего квартир продается в самом дорогом, Центральном районе, там на данный момент на продажу выставлено 120 квартир. В Советском районе — 129, в Калининском районе в апреле 2024 года было зафиксировано в продаже 311 квартир. За апрель в структуре продаж больше половины (52%) челябинцев сделали выбор в пользу однокомнатных квартир. Доля продаж двухкомнатных квартир составила 29,63%, а трехкомнатных — 18,52%. В среднем квартиры на вторичном рынке в городе в апреле 2024 года продавались по 88 тысяч рублей за квадратный метр.