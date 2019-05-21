В России упростили получение инвалидности

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 11:57
Размер текста
-
17
+
Земля, красивый домик, социальное пособие,бедность, ребенок в автомобиле, проститутки, шлюхи , пенсионерка, инвалидная коляска, пособие инвалидам, социальное пособие, льготы инвалидам, инвалидное кресло
Инвалидам не придется несколько раз приходить в учреждения МСЭФото: depositphotos.com

Процедура получения инвалидности в России упрощена. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В стране изменился порядок проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ), пишет RNS. «Обмен необходимыми документами между медицинскими организациями и учреждения МСЭ переходит к электронному виду без участия инвалидов», — говорится в документе.

При отсутствии доступа к информационным системам данные будут передаваться на бумажном носителе, «с учетом требований законодательства в области персональных данных и соблюдением врачебной тайны». Сами граждане и в этом случае в процедуре передачи данных участия принимать не будут.

При необходимости получить копию акта и протокола проведения МСЭ гражданин сможет через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Государственные и муниципальные учреждения планируют перейти на межведомственное электронное взаимодействие до конца 2021 года.

О своем намерении подписать документ, упрощающий признание граждан инвалидами, Медведев заявил в начале мая, уточняет агентство Nation News. Принятые меры должны привести к сокращению времени, которое россиянам приходится тратить на освидетельствование.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...