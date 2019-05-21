В России упростили получение инвалидности

Процедура получения инвалидности в России упрощена. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
В стране изменился порядок проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ), пишет
При отсутствии доступа к информационным системам данные будут передаваться на бумажном носителе, «с учетом требований законодательства в области персональных данных и соблюдением врачебной тайны». Сами граждане и в этом случае в процедуре передачи данных участия принимать не будут.
При необходимости получить копию акта и протокола проведения МСЭ гражданин сможет через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Государственные и муниципальные учреждения планируют перейти на межведомственное электронное взаимодействие до конца 2021 года.
О своем намерении подписать документ, упрощающий признание граждан инвалидами, Медведев заявил в начале мая, уточняет агентство Nation News. Принятые меры должны привести к сокращению времени, которое россиянам приходится тратить на освидетельствование.