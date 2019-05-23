Зрители осудили соведущего Соловьева, с оскорблениями выгнавшего гостя из эфира «России 1»

Сергей Михеев выгнал украинского гостя за оправдание исторических фальсификаций Фото: стоп-кадр, YouTube

Украинского эксперта Андрея Метлева выгнали из эфира передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1». Из-за оправдания фальсификации истории Голодомора соведущий Владимира Соловьева Сергей Михеев начал оскорблять гостя и в разговоре с ним перешел на «ты». По мнению пользователей Twitter, журналист повел себя некорректно.

«Опять выгнали. Опять показали свой „профессионализм“», — отмечает пользователь andrejjizdiber7. «Показуха. И „эксперты“ карманные», — пишет Andrey_Kolchin. «Соловьев и Михеев не в первый раз изгоняют бесов со своего шоу — почему они всегда возвращаются?» — комментирует ominyh3724.

Метлева выгнали из эфира от 22 мая, напоминает деловая газета «ВЗГЛЯД». Соведущий Соловьева говорил о подделке архивных фотографий, снятых при Голодоморе. Украинский гость прервал Михеева и спросил: «Хотите сказать, что не было Голодомора вообще?» Телеведущий в ответ ему рекомендовал «идти и покричать в унитаз» и потребовал его покинуть студию.

Ранее из программы «Кто против?» уже выгоняли экспертов, отмечает портал «Ридус». 13 мая Владимир Соловьев после обсуждения с украинским политологом и писателем Всеволодом Непогодиным коллаборационизма на Украине в годы Великой Отечественной войны оскорбил гостя передачи, а после прогнал его.