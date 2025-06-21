Медведев отправил украинцев прогуляться по зоне отчуждения после слов о «грязной бомбе»

Медведев: если Украина применит грязную бомбу», Россия ответит соразмерно
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Медведев отметил, что Россия имеет тактическое ядерное оружие
Медведев отметил, что Россия имеет тактическое ядерное оружие Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Если Украина использует ядерное оружие, так называемую «грязную бомбу», Россия примет ответные меры. Последствия для Киева могут напоминать ситуацию в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Это была бы, конечно, запредельно опасная провокация, на которую пришлось бы ответить соразмерно. Чем? Чистой бомбой <...> Пусть прогуляются в зоне отчуждения у Чернобыля и посмотрят красочный сериал», — написал Медведев в своем telegram-канале. Так он ответил на информацию о возможных попытках украины создать ядерную бомбу. Медведев также отметил, что у России достаточно тактического ядерного оружия.

Ранее, 20 июня, президент РФ Владимир Путин выступил с предупреждением в адрес украинского руководства. Глава государства подчеркнул, что в случае применения Киевом так называемой «грязной бомбы», ответ со стороны Кремля будет неизбежным, передает «Царьград».

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Если Украина использует ядерное оружие, так называемую «грязную бомбу», Россия примет ответные меры. Последствия для Киева могут напоминать ситуацию в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Это была бы, конечно, запредельно опасная провокация, на которую пришлось бы ответить соразмерно. Чем? Чистой бомбой <...> Пусть прогуляются в зоне отчуждения у Чернобыля и посмотрят красочный сериал», — написал Медведев в своем telegram-канале. Так он ответил на информацию о возможных попытках украины создать ядерную бомбу. Медведев также отметил, что у России достаточно тактического ядерного оружия. Ранее, 20 июня, президент РФ Владимир Путин выступил с предупреждением в адрес украинского руководства. Глава государства подчеркнул, что в случае применения Киевом так называемой «грязной бомбы», ответ со стороны Кремля будет неизбежным, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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