Медведев отправил украинцев прогуляться по зоне отчуждения после слов о «грязной бомбе»

Если Украина использует ядерное оружие, так называемую «грязную бомбу», Россия примет ответные меры. Последствия для Киева могут напоминать ситуацию в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Это была бы, конечно, запредельно опасная провокация, на которую пришлось бы ответить соразмерно. Чем? Чистой бомбой <...> Пусть прогуляются в зоне отчуждения у Чернобыля и посмотрят красочный сериал», — написал Медведев в своем telegram-канале. Так он ответил на информацию о возможных попытках украины создать ядерную бомбу. Медведев также отметил, что у России достаточно тактического ядерного оружия.
Ранее, 20 июня, президент РФ Владимир Путин выступил с предупреждением в адрес украинского руководства. Глава государства подчеркнул, что в случае применения Киевом так называемой «грязной бомбы», ответ со стороны Кремля будет неизбежным, передает «Царьград».
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