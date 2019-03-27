Участник драки на шоу Соловьева объяснил свой поступок

Политолог Араик Степанян, который на шоу Владимира Соловьева «Кто против?» подрался с коллегой Грэгом Вайнером, объяснил свое поведение. Степанян обвинил в произошедшем «неадекватность» Вайнера.
«Это неадекватность оппонента, который не слышал, о чем я говорил», — заявил Степанян в беседе с агентством Nation News. «Он (Вайнер — прим. ред.) не понял, о чем я говорил, и так неадекватно отреагировал, начал сыпать оскорблениями», — добавил политолог. Он также объяснил, что причина давних разногласий с коллегой кроется в его апатичности. «Безразличие — самый главный враг», — резюмировал Степанян.
Он также отметил, что не винит Соловьева за то, что он выгнал участников потасовки из студии. По мнению политолога, ведущий программы вправе решать, кто останется в кадре, а кто отравится за кулисы.
Потасовка между Степаняном и Вайнером, напомним, произошла из-за грубых высказываний в адрес друг друга. Ведущим пришлось буквально выталкивать гостей шоу, рвущихся в драку. Однако телезрители не поверили в ссору гостей и обвинили Соловьева в «постановке».
Ранее Соловьев вмешался в ссору Марии Захаровой и Анатолия Чубайса. Телеведущий признал, что в конфликте с главой «Роснано» представителю МИД «удалось невозможное», напоминает «Утро.ру».