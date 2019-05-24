В Екатеринбурге завершается суд по делу бизнесмена из списка Титова

Капчук уверен, что останется на свободе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Приговор уральскому бизнесмену Сергею Капчуку огласит в Верх-Исетском суде Екатеринбурга 24 мая судья Оксана Мамонтова. Об этом «URA.RU» сообщили в суде.

Сергей Капчук заверил корреспондента «URA.RU», что заседание, ранее откладывавшееся несколько раз, состоится. Бизнесмен сам заинтересован в том, чтобы скорее закончить с этой историей. Ранее дело переносилось из-за болезни адвоката бизнесмена.

«Придет другой адвокат. В крайнем случае, я готов обойтись без адвоката и сам себя защищать, опыт такой есть», — сказал «URA.RU» Сергей Капчук.

Капчук обвиняется по статье «Мошенничество». По версии следствия, он незаконно получил в собственность квартиру в Москве. Уголовное дело было возбуждено в 2001 году, однако Капчук тогда уехал в Лондон. В 2018 году он вернулся в Россию с помощью бизнес-омбудсмена Бориса Титова. По инсайдерской информации из следствия, Капчука признают виновным, но в колонию не попадет — будет условный срок.