23 мая 2019
22 мая 2019

Южноуральский депутат объявил голодовку. Он требует отчета от прокурора. ВИДЕО

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 12:40
Размер текста
-
17
+
Морг, увольнение, безработица, эмоции, вилка, столовые приборы, голодовка, ложка, пустая тарелка
Депутат Вячеслав Откин вступил в конфликт с прокурором Миасса Евгением ВетошкинымФото: depositphotos.com, видео: аккаунт Дмитрия Лазарева в «ВКонтакте»

Депутат Миасского горсобрания Вячеслав Откин объявил голодовку в ответ на решение местного прокурора Евгения Ветошкина не выступать с отчетом о работе. Об этом сам народный избранник заявил корреспонденту «URA.RU» и официально объявил коллегам с трибуны на сессии 24 мая.

«Я направил в прокуратуру около 30 жалоб об оскорблении меня в интернете (речь идет о комментариях в соцсетях — прим. ред). Они спущены на уровень участкового, и реакции нет. Это издевательство над депутатом. Кроме того, мы пригласили прокурора выступить с отчетом на заседании горсобрания. Он это проигнорировал. Я считаю, что такой прокурор не достоин руководить прокуратурой города. Мое оценочное суждение, что своими действиями он оскорбляет не только нас, но и жителей Миасса, наших избирателей», — заявил депутат.

Евгений Ветошкин по телефону отказался от комментариев. Спикер горсобрания Миасса Евгений Степовик подчеркнул, что все сказанное Откиным — его «личное оценочное мнение». «Откин сам об этом заявил с трибуны», — обратил внимание председатель депутатского корпуса.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...