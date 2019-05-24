Депутат Миасского горсобрания Вячеслав Откин объявил голодовку в ответ на решение местного прокурора Евгения Ветошкина не выступать с отчетом о работе. Об этом сам народный избранник заявил корреспонденту «URA.RU» и официально объявил коллегам с трибуны на сессии 24 мая.
«Я направил в прокуратуру около 30 жалоб об оскорблении меня в интернете (речь идет о комментариях в соцсетях — прим. ред). Они спущены на уровень участкового, и реакции нет. Это издевательство над депутатом. Кроме того, мы пригласили прокурора выступить с отчетом на заседании горсобрания. Он это проигнорировал. Я считаю, что такой прокурор не достоин руководить прокуратурой города. Мое оценочное суждение, что своими действиями он оскорбляет не только нас, но и жителей Миасса, наших избирателей», — заявил депутат.
Евгений Ветошкин по телефону отказался от комментариев. Спикер горсобрания Миасса Евгений Степовик подчеркнул, что все сказанное Откиным — его «личное оценочное мнение». «Откин сам об этом заявил с трибуны», — обратил внимание председатель депутатского корпуса.