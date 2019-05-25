Ольга Серябкина рассказала об угрожавшем ей маньяке Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина, ныне выступающая под сценическим псевдонимом MOLLY, презентовала новый клип на песню «Не плачу». В Instagram бывшая подопечная продюсера Максима Фадеева рассказала, что ее преследует безумный маньяк.

«В этом году мне пришлось нанять охрану, потому что появился безумный человек, маньяк, который угрожал мне, — написала Серябкина, комментируя клип. — Поэтому мне было важно сделать это видео именно таким». По словам певицы, у каждого человека есть страхи, и с ними нужно бороться.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что Серябкина получила травму. Во время съемок клипа на песню из нового альбома «Косатка в небе» Серябкина упала и разбила голову.