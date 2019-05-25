24 мая 2019

Подопечную Фадеева преследует «безумный маньяк». ВИДЕО

Александр Поздеев
© Служба новостей «URA.RU»
25 мая 2019 в 08:27
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Концерт группы
Ольга Серябкина рассказала об угрожавшем ей маньякеФото: Марина Молдавская © URA.RU

Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина, ныне выступающая под сценическим псевдонимом MOLLY, презентовала новый клип на песню «Не плачу». В Instagram бывшая подопечная продюсера Максима Фадеева рассказала, что ее преследует безумный маньяк.

«В этом году мне пришлось нанять охрану, потому что появился безумный человек, маньяк, который угрожал мне, — написала Серябкина, комментируя клип. — Поэтому мне было важно сделать это видео именно таким». По словам певицы, у каждого человека есть страхи, и с ними нужно бороться.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что Серябкина получила травму. Во время съемок клипа на песню из нового альбома «Косатка в небе» Серябкина упала и разбила голову.

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Смотрите долгожданный клип на НЕ ПЛАЧУ! .......????Страхи... Каждый из нас чего-то боится ???? Просто одни избегают этих ощущений, а другие, наоборот, ловят триггеры и держат их около себя, чтобы постепенно приручить страхи. Я всю жизнь боролась со своими фобиями: боязнью кукол, высоты и замкнутого пространства ?? А в последнее время к этому всему добавился ещё один страх... В этом году мне пришлось нанять охрану, потому что появился безумный человек, маньяк, который угрожал мне. Поэтому мне было важно сделать это видео именно таким. Именно сейчас. Оно максимально про меня... Про то, как я преодолеваю себя. Для съемок НЕ ПЛАЧУ пришлось установить контакт с каждым из страхов. Я реально была наедине с куклами, запертая в движущемся фургоне.... И когда я покидала фуру, то попадала к ещё одному страху – набирала высоту на вертолете. Дубль за дублем.... Я реально испытывала дикий дискомфорт в эти моменты. Поэтому каждая моя эмоция в клипе максимально честная. Признаюсь, это было непросто. Те люди, у которых есть фобии поймут меня… ???? Эти ощущения несравнимы ни с чем. Волна адреналина накрывает с головой и уже на все пофиг ???? Фокусируешься только на объекте, который доставляет тебе эти ощущения... И сцена с душем очень знаковая для меня. Я очистилась, смыла с себя каждый страх…. Вы всё увидите в клипе на НЕ ПЛАЧУ и поймете о чем я ???????? Он уже доступен на всех площадках. Ссылка в био... Лапуси, смотрите и отпускайте страхи, боритесь с ними, работайте над собой, чтобы ничего не бояться. Никогда !!! Теперь НЕ ПЛАЧУ - мое кредо ???? Хочу, чтобы стало и вашим ????#molly

Публикация от MOLLY | Ольга Серябкина (@serebro_official)

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