В Югре ветеранов Афганистана и Чечни лишили льгот

Стоимость лечения для ветеранов может доходить до 30 тысяч рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Нижневартовский центр реабилитации отказывает в помощи ветеранам локальных войн. Об этом «URA.RU» сообщили источники в управлении по социальной защите населения.

Центр был закрыт несколько лет. По словам собеседника агентства, организация сразу после открытия в этом году стала отказывать в бесплатном лечении участникам локальных войн. «Этот центр ждали „афганцы“ и „чеченцы“, ведь он для них и строился в свое время. Для реконструкции были задействованы деньги из округа, а сейчас, когда центр открылся, им говорят, что услуги только платные», — отметил инсайдер.

Председатель НКО «Красная звезда» (именно этой организации сейчас принадлежит реабилитационный центр в Нижневартовске) Сергей Кудрин рассказал «URA.RU», что проблемы начались после изменения федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан». Он лишил «чеченцев» и «афганцев» части льгот. «К сожалению, это не наша прихоть или вина. Льготы остались у некоторых групп ветеранов, например, у инвалидов, и то не все, и пенсионеров, например, МВД», — подчеркнул он.

Кудрин, сам являясь ветераном войны в Афганистане, добавил, что понимает, насколько сильно изменения законодательства повлияли на кошельки тех, кому эта реабилитация нужна. Стоимость двухнедельной программы в нижневартовском центре может доходить до 30 тысяч рублей. По данным «URA.RU», сейчас жалобы на эту ситуацию пишутся в адрес губернатора ХМАО Натальи Комаровой.