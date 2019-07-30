Свердловским депутатам дали задание на каникулы

Депутатам Законодательного собрания Свердловской области поручили заняться нацпроектами во время отпуска. Задачу перед ними на последнем заседании весенней сессии поставила спикер парламента Людмила Бабушкина.
«В августе и сентябре будут проходить много региональных мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов», — сказала Бабушкина, добавив, что проводить их будет губернатор Евгений Куйвашев.
По ее словам, нацпроектами в регионе сегодня занимаются рабочие группы и областные министерства. «Вице-губернатор Сергей Бидонько и я просим вас участвовать в работе рабочих групп исполнительных органов власти. Только вместе мы сможем эффективно реализовывать те задачи, которые перед нами ставит президент», — обратилась Бабушкина к депутатам.
В мае 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о нацпроектах, которые должны быть реализованы к 2024 году. Они охватывают самые проблемные сферы, в которых необходимо достичь улучшения показателей: здравоохранение, образование, демография, экология и другие.