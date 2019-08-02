Свердловчанам предложили сэкономить на земельном налоге

До конца года жители Свердловской области могут предоставить декларацию с актуальными данными собственности для определения кадастровой стоимости. Об этом сказано на сайте департамента информполитики Свердловской области.
«Начинается подготовка к государственной кадастровой оценке земельных участков, которая стартует 1 января 2020 года», — сказано на сайте правительства области. Как отметил исполняющий обязанности министра по управлению госимуществом Сергей Зырянов, собственники участков получат лояльную систему налогообложения, которая соответствует рыночным ценам.
До конца года жители области могут сверить и при необходимости оспорить результаты оценки уральского филиала Федеральной кадастровой палаты. На данный момент проверено свыше трех миллионов объектов. В 2021 году собственники смогут получить уведомления об актуальном налоге, который они будут выплачивать в течение 2022 года.