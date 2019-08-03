02 августа 2019

Представитель Минкомсвязи признался, что заклеивает камеру на телефоне

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По словам чиновника, при защите гаджетов от мошенников нельзя полностью полагаться на антивирусыФото: Анна Майорова © URA.RU

Пользователям смартфонов и ноутбуков стоит позаботиться о сохранности своих данных, заклеив камеру и микрофон, встроенные в гаджеты. Об этом заявил пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков.

«Камеру на ноутбуке я и сам заклеиваю. <…> Интернет-пользователям действительно следует соблюдать кибергигиену и самим тоже заботиться о сохранности своих персональных данных», — цитирует Новикова агентство городских новостей «Москва». По словам чиновника, при защите своего контента «нельзя полностью полагаться на антивирусы».

«Большинство видов фрода (мошенничества в сфере IT — прим. ред.) проводится методами социальной инженерии, когда пользователи сами сообщают о себе конфиденциальную информацию мошенникам или плохо хранят ее», — отметил Новиков. Он добавил, что пользователям гаджетов необходимо выборочно предоставлять приложениям доступ к камере, микрофону и списку контактов.

Как писало «URA.RU», накануне Роскачество посоветовало россиянам заклеивать камеру и микрофон на ноутбуках и смартфонах. В ведомстве объяснили этот совет необходимостью соблюдения «цифровой гигиены». В разговоре с агентством хакер Александр Варской предложил более эффективный способ — настройки permissions.

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