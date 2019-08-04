В Роспотребнадзоре рассказали, когда тропические клопы наиболее опасны для россиян

Чтобы избавиться от клопов на начальной стадии, нужно чаще обновлять постельное белье
Тропические клопы, которые не так давно появились в европейской части России, могут нападать на человека не только ночью, но и днем. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.
«У тропических клопов есть такая особенность, что они могут нападать на человека днем», — приводит
Появление клопов можно заметить по наличию укусов после сна. Чтобы спастись от вредителей, специалисты рекомендуют чаще менять постельное белье, чаще проводить уборку и не хранить грязное белье на полу. Пик активности клопов приходится на те периоды, когда в квартире наиболее тепло — летом и в начале отопительного сезона.