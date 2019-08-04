В Роспотребнадзоре рассказали, когда тропические клопы наиболее опасны для россиян

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Санаторий Самотлор. Нижневартовск., балкон, постель
Чтобы избавиться от клопов на начальной стадии, нужно чаще обновлять постельное бельеФото: Александр Елизаров © URA.RU

Тропические клопы, которые не так давно появились в европейской части России, могут нападать на человека не только ночью, но и днем. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

«У тропических клопов есть такая особенность, что они могут нападать на человека днем», — приводит RNS слова представителей ведомства. Специалисты отметили, что особи могут достигать размера спичечной головки.

Появление клопов можно заметить по наличию укусов после сна. Чтобы спастись от вредителей, специалисты рекомендуют чаще менять постельное белье, чаще проводить уборку и не хранить грязное белье на полу. Пик активности клопов приходится на те периоды, когда в квартире наиболее тепло — летом и в начале отопительного сезона.

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