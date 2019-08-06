Россиян предупредили об опасности видео с лицами знаменитостей

В интернете мошенники начали похищать деньги с помощью фейковых видео, в которых используются лица и голоса известных людей. Об этом россиян предупредила IT-компания «Инфосистемы Джет», занимающаяся защитой информации.
«В сети стали появляться видео, позволяющие заменить лица, движения губ и речь человека. Обычному пользователю сложно определить подобные фейки, и многие принимают их за чистую монету», — цитирует представителя компании РИА «Новости».
Как сообщают эксперты «Инфосистемы Джет», в сети можно найти фейковое видео с шоуменом Дмитрием Нагиевым. На записи ведущий «предлагает» пользователям посетить определенный сайт и получить за это приз. Посетившие сайт могут лишиться денег, уточнили в компании.
Специалисты фирмы считают новую технологию серьезной угрозой. Так, мошенники получают возможность шантажировать и дискредитировать звезд и политических деятелей, а также добиваться нечестного преимущества в бизнесе. «Компаниям, занимающимся информационной безопасностью, придется обучать нейронные сети для поиска подобных записей», — считают в «Инфосистемы Джет».
При этом в компании отмечают, что обычные пользователи могут попробовать опознать фейки, опираясь на несколько признаков. Так, на обманных записях у людей все время открыты или полузакрыты глаза, а вокруг головы при резких движениях и смены освещения появляются странные шлейфы.