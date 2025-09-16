Al Jazeera: более 40 палестинце убиты в Газе, десятки ранены

Израильские военные самолеты нанесли серию авиаударов по городу Газа и прилегающим районам. В результате атак погибли более 40 палестинцев, десятки получили ранения. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
Как передает Al Jazeera, в ходе ночных бомбардировок погиб 41 человек, из них 37 — непосредственно в городе Газа, административном центре одноименного сектора. Медицинские службы сообщают также о десятках раненых, многие из которых находятся в тяжелом состоянии. Ряд жителей считаются пропавшими без вести, поисково-спасательные работы продолжаются. Как сообщает телеканал Sky News Arabia, из-за эскалации конфликта и угрозы наземной операции Израиля, административный центр сектора Газа были вынуждены покинуть уже около 350 тысяч человек.
Ранее стало известно о начале израильской наземной операции в Газе. По сообщениям портала Axios, армия Израиля приступила к реализации плана по установлению полного контроля над городом. Власти страны заявляют, что целью операции является разгром радикальных группировок, прежде всего движения ХАМАС, действующего на территории анклава. Администрация президента США Дональда Трампа, по данным Axios, не намерена вмешиваться в израильские действия и позволяет Тель-Авиву самостоятельно принимать решения по урегулированию конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио, согласно источникам портала, заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о поддержке американской стороной наземной операции, но выразил надежду на ее скорое завершение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.