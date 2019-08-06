Россиянам дали совет по выбору самой спелой дыни

Дыня должна иметь глухой звук, а не звонкий, как у арбуза Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Определить спелость дыни можно с помощью хлопка по ней. Кроме того, следует выбирать ее с учетом ряда факторов, рассказали в Роспотребнадзоре.

«Очень опасно приобретать дыни, продающиеся на трассе или вдоль автомобильных дорог, потому что плоды хорошо впитывают в себя все токсичные вещества и вредные тяжёлые металлы», — говорится в сообщении ведомства. Эксперты рекомендуют покупать только на официальных рынках или в супермаркетах. Также нужно обращать внимание на прилавки: дыни не должны лежать на земле — только на специальном поддоне.

Вкусная дыня должна быть упругой, отмечают специалисты. Глухой звук после легкого хлопка по дыне также говорит о том, что она спелая. Если же звук звонкий, как у арбуза, то дыня еще не созрела. Когда на дыне при нажатии пальцами остаются следы — это значит, что плод уже перезрел, передает RNS .

Также лучше избегать дынь с пятнами, вмятинами и трещинами. Роспотребнадзор не советует просить продавцов разрезать дыню, потому что высокое содержание сахара в мякоти может привести к размножению опасных бактерий.