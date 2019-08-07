В Чечне проверяют видео с мальчиком, который открыл стрельбу на свадьбе

Ребенок на свадьбе стрелял в воздух из автомата
Прокуратура Чечни начала проверку после публикации в социальных сетях видеоролика, на котором мальчик стреляет из автомата. Об этом ведомство заявило в своем Instagram.
«Прокурор республики Шарпудди Абдул-Кадыров организовал проверку по поводу видеозаписи с ребенком возрасте 7-8 лет, который в присутствии взрослых производит выстрелы из оружия вблизи проезжающего свадебного кортежа», — сказано в сообщении.
Силовики выясняют место, где происходила стрельба. Также будет дана оценка действиям родителей, которые допустили инцидент.