В Чечне проверяют видео с мальчиком, который открыл стрельбу на свадьбе

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Ребенок на свадьбе стрелял в воздух из автоматаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура Чечни начала проверку после публикации в социальных сетях видеоролика, на котором мальчик стреляет из автомата. Об этом ведомство заявило в своем Instagram.

«Прокурор республики Шарпудди Абдул-Кадыров организовал проверку по поводу видеозаписи с ребенком возрасте 7-8 лет, который в присутствии взрослых производит выстрелы из оружия вблизи проезжающего свадебного кортежа», — сказано в сообщении.

Силовики выясняют место, где происходила стрельба. Также будет дана оценка действиям родителей, которые допустили инцидент.

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