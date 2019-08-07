В аэропорту Кольцово в самолете ищут бомбу

Сообщение о минировании поступило по электронной почте Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В одном из авиалайнеров в аэропорту Кольцово ищут бомбу. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах. Проверка проводится после сообщения, поступившего по электронной почте, о якобы заложенном в самолете взрывном устройстве.

Информацию подтвердили и в пресс-службе Кольцово. «В аэропорту проводятся мероприятия в связи с поступившим сообщением об угрозе, — заявил директор по стратегическим коммуникациями аэропорта Кольцово Андрей Клименских. — В настоящее время жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает».

По данным агентства, эвакуацию пассажиров из здания аэропорта проводить не стали. В транспортной полиции пообещали предоставить комментарий позднее.