06 августа 2019

В аэропорту Кольцово в самолете ищут бомбу

© Служба новостей «URA.RU»
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Перелет Кольцово-Шереметьево, терминал
Сообщение о минировании поступило по электронной почтеФото: Владимир Андреев © URA.RU

В одном из авиалайнеров в аэропорту Кольцово ищут бомбу. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах. Проверка проводится после сообщения, поступившего по электронной почте, о якобы заложенном в самолете взрывном устройстве.

Информацию подтвердили и в пресс-службе Кольцово. «В аэропорту проводятся мероприятия в связи с поступившим сообщением об угрозе, — заявил директор по стратегическим коммуникациями аэропорта Кольцово Андрей Клименских. — В настоящее время жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает».

По данным агентства, эвакуацию пассажиров из здания аэропорта проводить не стали. В транспортной полиции пообещали предоставить комментарий позднее.

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© Служба новостей «URA.RU»
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