Влиятельная челябинская «семья» отработала сигнал из резиденции губернатора

Сергей Овчинников и Виталий Рыльских сняли вопрос с кандидатом, который вызывал недоумение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Советско-калининская» группа во главе с авторитетным депутатом Виталием Рыльских и вице-спикером гордумы Челябинска Сергеем Овчинниковым отреагировала на сигнал, посланный им из резиденции губернатора Алексея Текслера. С выборов в подконтрольный им Советский райсовет депутатов снялась Валерия Гришина, неожиданно поддержавшая лидера оппозиционного движения «СтопГОК» Василия Московца, передает корреспондент «URA.RU».

Сама Гришина баллотировалась от «ЕР». Однако открыто помогала Московцу, выдвинутому партией «Яблоко», на выборах в ее бывшем округе в совет депутатов Вознесенского сельского поселения. Овчинников возглавляет политсовет «ЕР» в Советском районе. Поэтому ее двойная игра вызывала недоумение у кураторов кампании.

Овчинников подтвердил корреспонденту «URA.RU», что Гришина сняла свою кандидатуру, однако объяснил это семейными обстоятельствами. «Гришина поняла, что у нее много других, семейных вопросов. Выбирая между участием в кампании и семьей, она выбрала семью. Мы с пониманием отнеслись к ее решению», — сказал он.

Муниципальные выборы в Челябинске пройдут 8 сентября. По их итогам каждый из семи райсоветов определит по семь, которые сформируют гордуму нового созыва.