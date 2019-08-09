«Водоканал» Екатеринбурга нарушит работу 11 офисов Сбербанка

Екатеринбургский «Водоканал» направил уведомление об отключении объектов Уральского отделения Сбербанка России от воды и канализации. Как следует из уведомления, о котором рассказали в МУПе, отключению подлежат 11 объектов финансовой организации, в том числе центральный офис на Куйбышева, 67 и офис на Малышева, 31.
«Причина отключения — полуторагодовая задолженность в сумме чуть менее 400 тысяч рублей. В ответ на предыдущее уведомление Сбербанком в адрес „Водоканала“ было направлено гарантийное письмо, в котором финансовая организация обещала погасить задолженность до 1 августа. Тогда холодное водоснабжение было восстановлено. К 1 августа и позже оплата не поступила, поэтому направлено новое уведомление об отключении холодного водоснабжения 19 августа», — объяснили в пресс-службе МУП «Водоканал».
В пресс-службе Уральского банка Сбербанка надеются, что отключения удастся избежать: «Банк ведет переговоры с подрядчиком по этому вопросу и уверен, что ситуация будет урегулирована. Изменение режима работы офисов банка с клиентами в связи с данной ситуацией не рассматривается».