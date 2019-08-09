Родные погибшей женщины винят в ее смерти медиков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

68-летняя жительница Челябинска Таслима Карымова скончалась в местной ГКБ №8 после несложной операции по удалению полипа. Родственники женщины написали заявление в Следственный комитет РФ, попросив силовиков проверить действия врачей.

«Чтобы поехать в санаторий, мама пошла на простейшую операцию, но операцию сделали так „замечательно“, что у неё начался некроз в другой части кишечника и почти все органы перестали работать. В результате врачебной ошибки она пролежала в коме 15 дней, после чего умерла», — рассказала дочь погибшей челябинки изданию 74.ru.

Уточняется также, что Карымова легла в больницу на плановую колоноскопию, то есть удаление полипа предполагалось щадящим методом — с помощью эндоскопического оборудования, без разрезов. Вообще не предполагалось, что после процедуры могут возникнуть какие-либо проблемы со здоровьем. Однако первая операция прошла плохо, у женщины открылось кровотечение. После этого ее повторно отвезли в операционную, где провели еще одну процедуру.

В итоге состояние челябинки резко ухудшилось, и она скончалась через две недели. Все эти обстоятельства родственники пенсионерки описали в своем заявлении в СК. Силовое ведомство уже начало собственную проверку обстоятельств смерти жительницы Челябинска.

В самой челябинской горбольнице №8 отрицают, что врачебная ошибка могла стать причиной смерти пациентки. «Любая инвазивная медицинская манипуляция несёт риск осложнений, аномальных реакций, непрогнозируемых заранее технических особенностей. Перед оперативным вмешательством пациент всегда даёт информированное согласие на вмешательство. Мы в любом случае проведем служебное расследование», — заявила журналистам в медучреждении.