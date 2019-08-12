В Прикамье ребенок, переживший клиническую смерть, не мог начать лечиться из-за бумажной волокиты

Жительница Березников (Пермский край) не могла отправить своего ребенка, пережившего клиническую смерть, на лечение из-за врачебной бюрократии. Женщине пришлось в течение месяца собирать всевозможные документы, чтобы детская больница направила ходатайство в минздрав Пермского края.
«По информации заявительницы, уже месяц ушел на сбор документов, однако ответа она так и не дождалась, при этом для реабилитации ребенка, пережившего клиническую смерть, важен каждый день», — говорится на сайте детского омбудсмена Светланы Денисовой.
Только после вмешательства уполномоченного по правам ребенка краевой минздрав выдал направление больного на реабилитацию. Пациент был отправлен в Московский научно-практический центр детской психоневрологии.
Ранее «URA.RU» сообщало о другом инциденте в Прикамье. К детскому омбудсмену обратилась бабушка школьника, которая рассказала, что ее внуку, упавшему в обморок, отказались вызывать скорую помощь.