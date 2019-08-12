11 августа 2019
10 августа 2019
09 августа 2019

В Прикамье ребенок, переживший клиническую смерть, не мог начать лечиться из-за бумажной волокиты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит врио губернатора Вадима Шумкова в Петуховский район. Курган, физиотерапия, медицина, кабинет врача, врач, физкабинет, медик
Матери тяжелобольного ребенка пришлось месяц собирать справки для врачейФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Березников (Пермский край) не могла отправить своего ребенка, пережившего клиническую смерть, на лечение из-за врачебной бюрократии. Женщине пришлось в течение месяца собирать всевозможные документы, чтобы детская больница направила ходатайство в минздрав Пермского края.

«По информации заявительницы, уже месяц ушел на сбор документов, однако ответа она так и не дождалась, при этом для реабилитации ребенка, пережившего клиническую смерть, важен каждый день», — говорится на сайте детского омбудсмена Светланы Денисовой.

Только после вмешательства уполномоченного по правам ребенка краевой минздрав выдал направление больного на реабилитацию. Пациент был отправлен в Московский научно-практический центр детской психоневрологии.

Ранее «URA.RU» сообщало о другом инциденте в Прикамье. К детскому омбудсмену обратилась бабушка школьника, которая рассказала, что ее внуку, упавшему в обморок, отказались вызывать скорую помощь.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...