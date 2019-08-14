В Челябинске власти выделили деньги на снос несуществующего дома

В мэрии напомнили, что снос дома — это не только разрушение стен и крыши Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Челябинска выделила деньги на снос здания, которое к этому времени уже месяц, как сгорело. Об этом сообщили в организации «Гражданский патруль», активисты которой два года требовали от чиновников снести расселенный дом на улице Дегтярева, 26.

«Распоряжением главы города Челябинска принято решение о списании и сносе аварийного дома. В порядке, установленном законодательством, организованы мероприятия, направленные на снос указанного аварийного дома», — цитирует ответ из Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями Челябинска активист Тимур Гизатуллин. По его словам, документ был подготовлен 18 июля, а ставшее прибежищем бомжей и маргиналов здание сгорело еще в июне.

«Мероприятия по сносу дома, включая составление предварительной сметы, были инициированы в апреле — информация об этом и был предоставлена „Гражданскому патрулю“ в июле. Перед конкурсом по выбору подрядчика будет произведен повторный осмотр объекта с корректировкой сметы. Кроме того, снос дома включает также демонтаж подземных конструкций, фундамента, сетей, вывоз мусора и благоустройство территории», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе мэрии Челябинска.