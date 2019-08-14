ФАС запретила мэру Челябинска менять правила дорожного движения

Инициативы мэра Натальи Котовой не устроили ФАС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России выступило против изменения схем движения общественного транспорта в Челябинске. Инициативу врио мэра Натали Котовой, заявившей о том, что для такого транспорта будут выделены специальные полосы, сочли нарушением закона.

«Подобные действия, направленные на создание преимуществ муниципальному транспорту, могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства, — говорится в специальном заявлении УФАС от 14 августа. — Действующим законодательством, в том числе Правилами дорожного движения РФ, не предусмотрена возможность движения по выделенным линиям общественного транспорта исключительно муниципальной формы собственности». Антимонопольщики пригрозили выдачей предупреждений.

Свою инициативу Котова озвучила 13 августа, на встрече врио губернатора Алексея Текслера с коллективом Челябинского тракторного завода. Необходимость выделения полос для общественного транспорта объяснили борьбой с нелегальными маршрутками.

«Полосы будут выделяться не для муниципального транспорта, а для легального общественного транспорта в целом, — заявил „URA.RU“ пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов в ответ на претензии ФАС. — Речь идет о запрете тем, у кого нет разрешений. Они и без того нарушают закон, когда выходят на улицы города».

Сафонов также отметил, что режим выделенных полос для общественного транспорта уже действует в Москве.