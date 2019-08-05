Челябинск ждет первую партию автобусов с USB-зарядками и кондиционерами

Власти Челябинска до конца августа планируют получить первую партию низкопольных автобусов на газомоторном топливе, оснащенных кондиционерами и USB-зарядками. Как сообщила после аппаратного совещания врио мэра Наталья Котова, к 1 сентября город рассчитывает на поставку 10-15 машин, передает корреспондент «URA.RU».
«Рассчитываем, что порядка 10-15 автобусов будут поставлены до 1 сентября, остальные — до конца года. Иначе поставщики просто не успевают с изготовлением. Несколько торгов ранее не состоялось, на этой неделе их необходимо повторить. Этот вопрос беру на личный контроль», — заявила Котова.
Мэрия Челябинска в конце августа провела первую в стране закупку 16 автобусов на сжиженном газе, против которой выступали общественники из-за того, что цена таких машин выше аналогов (13,5 млн против 9,6 млн рублей), а топливом для них торгует лишь монополист «НОВАТЭК». Отдельный конкурс еще на 17 таких машин стоимостью 230 млн рублей не состоялся из-за отсутствия желающих.
Еще два конкурса на поставку 33 автобусов на компримированном газе по 9,6 млн рублей за штуку состоялись. Рынок такого газа, в отличие от сжиженного, конкурентен, а машины при равных характеристиках дешевле в полтора раза.