Трамп захотел вернуть Россию в «большую восьмерку»

Дональд Трамп поддержал возвращение России в G8.
Президент США Дональд Трамп выступил с идеей, в которой предложил вернуть Россию в G8 («большая восьмерка»), назвав такой формат более уместным. Так же он объяснил, почему ранее РФ исключили из этой организации.
«Трамп заявил, что »«определенно»« поддержал бы возвращение России в G8», — говорится в сообщении AFP в Twitter.
Издание подчеркивает, что по мнению Трампа, Россия была исключена из организации, так как на тот момент «президента США Барака Обаму переиграли».
19 августа, президент России Владимир Путин в ходе встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном прокомментировал возможность возобновления формата G8. напоминает