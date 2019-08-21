Трамп захотел вернуть Россию в «большую восьмерку»

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Клипарт The White House, вертолет, трамп дональд
Дональд Трамп поддержал возвращение России в G8.Фото: The White House

Президент США Дональд Трамп выступил с идеей, в которой предложил вернуть Россию в G8 («большая восьмерка»), назвав такой формат более уместным. Так же он объяснил, почему ранее РФ исключили из этой организации.

«Трамп заявил, что »«определенно»« поддержал бы возвращение России в G8», — говорится в сообщении AFP в Twitter.

Издание подчеркивает, что по мнению Трампа, Россия была исключена из организации, так как на тот момент «президента США Барака Обаму переиграли».

19 августа, президент России Владимир Путин в ходе встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном прокомментировал возможность возобновления формата G8. напоминает RNS. Российский лидер отметил, что наша страна готова работать с европейскими партнерами в любом формате.

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