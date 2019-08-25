Екатеринбургская епархия отказалась осудить угрозы православных в адрес уличных художников

Покрас Лампас прибудет в Екатеринбург, чтобы восстановить «Супрематический крест» Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

новость из сюжета Граффити-скандал в Екатеринбурге

Настоятель екатеринбургского Храма на Крови отец Максим Миняйло отказался осуждать угрозы православных активистов в адрес защитников граффити «Супрематический крест» всемирно известного каллиграфа и уличного художника Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки. Об этом священник заявил в разговоре с корреспондентом «URA.RU».

«Любой гражданин, любой прихожанин имеет право высказать свою позицию, и эта активность не модерируется епархией. Люди имеют право высказать свое мнение в рамках закона и нравственных норм», — сказал отец Максим. Он отметил, что епархии «есть о чем поговорить» с организаторами фестиваля уличного искусства «Стенограффия», в рамках которого на Уралмаше был размещен крест.

По словам священнослужителя, лето 2019 года показало, что «мы научились учитывать интересы и мнения, уживаться, находить правильные, мирные решения в самых сложных ситуациях». Отец Максим выразил надежду, что спор вокруг граффити-креста скоро будет закрыт.

Ранее православные активисты выступили против восстановления «Супрематического креста» Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге. Один из них заявил, что тоже может «устроить один арт-объект». По его словам, он готов измазать крест кровью «вот этих вот сатанистов».

Изображение креста с фрагментами манифеста художника Казимира Малевича появилось на площади Первой пятилетки 7 июля. А 19 июля обе стороны «поперечной балки» креста залили гудроном коммунальщики. Позже глава Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал восстановить рисунок. Сам художник, узнав о порче своих граффити, заявил, что приедет в Екатеринбург 26 августа для восстановления «Супрематического креста».