Депутат предложил Покрасу Лампасу оформить в его стиле город

Арт-объект «Супрематический крест» просуществовал в Екатеринбурге недолго Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Граффити-скандал в Екатеринбурге

Городу Сланцы Ленинградской области не хватает интересных и актуальных произведений современного искусства, сообщил депутат Владимир Петров в письме, адресованном художнику Покрасу Лампасу. Парламентарий пригласил художника стать участником фестиваля стрит-арта и украсить один из городских объектов в авторском стиле.

По словам депутат, он с сожалением узнал о судьбе «Супрематического креста» в Екатеринбурге. «Между тем на территории моего избирательного округа в городе Сланцы Ленинградской области наблюдается явный дефицит интересных и актуальных памятников современного искусства, — цитирует депутата РИА „Новости“. — Прошу вас посетить наш город и создать здесь новый объект в вашем стиле — он станет новым туристическим символом города и полюбится коренным жителям».

Депутат пояснил, что на фоне ситуации в Екатеринбурге к нему обратились представители молодежи с просьбой провести в Сланцах фестиваль стрит-арта. Петрову данная идея понравилась. В случае, если Покрас Лампас примет предложение, парламентарий обязался купить краску и согласование место для каллиграфической картины.

Ранее сообщалось, что «Супрематический крест» Покраса Лампаса появился на площади в Екатеринбурге в начале июля, во время проведения фестиваля «Стенограффия». 19 июля арт-объект коммунальщики по ошибке частично закатали в асфальт. Автор работы пообещал приехать, чтобы восстановить рисунок. Но протесты и угрозы православных активистов помешали планам художника.