Пермские депутаты решили, кто будет оплачивать строительство новых школ и детских садов

За изменения в градостроительный документ заплатят граждане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Изменения в правилах застройки Перми повысят стоимость строящегося жилья. Депутаты гордумы проголосовали за изменения коэффициента плотности и высотности зданий. Предполагается, что новые правила сделают застройку городских окраин невыгодной, при этом застройщики обеспечат город социальной инфраструктурой за свой счет. Это может привести к росту цен.

«В центре Перми застройка будет более плотной и компактной, а в отдаленных районах градостроительная активность снизится. Проект носит и социальный характер — застройщики смогут увеличивать параметры по высоте и плотности, но только в том случае, если построят детские сады и школы либо обеспечат финансирование строительства таких объектов», — пояснила заместитель мэра Перми Ольга Немирова.

Депутаты признали, что за изменения придется платить покупателям жилья. «Мэрия возлагает на себя большую ответственность, поскольку застройщикам нужно будет заместить те объемы земельных участков, на которых сейчас уже строится доступное жилье», — указал депутат Михаил Бесфамильный.

Депутат Надежда Агишева спросила у мэра Перми Дмитрия Самойлова, сколько застройщиков «согласится с таким подходом и заключив соглашение, внесет деньги в бюджет?» Дмитрий Самойлов предположил, что «приблизительно 150 тыс кв метров вводимого в строй жилья будет сопровождаться подобными соглашениями».