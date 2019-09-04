03 сентября 2019

Бывший первый вице-премьер Свердловской области ушел от долга в треть миллиарда

© Служба новостей «URA.RU»
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По долгам компании ответит только один топ-менеджерФото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший первый вице-премьер Свердловской области Владимир Молчанов освободился от субсидиарной ответственности по долгам «Уральской металлургической компании» на 375,2 млн рублей (УМК, где Молчанов раньше был гендиректором). Соответствующее решение принял 17-й арбитражный апелляционный суд.

В материалах дела говорится, что во второй инстанции суд решил привлечь к ответственности только последнего гендиректора УМК Елену Коротковских. Она должна выплатить предпринимателю Антону Челышеву 8,8 млн рублей. «В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать», — постановил арбитраж.

В марте Свердловский арбитражный суд удовлетворил иск Антона Челышева и обязал Владимира Молчанова, соучредителей УМК Галину Молчанову и Ирину Ярославцеву, гендиректора УМК Елену Коротковских и бывшего гендиректора УМК Игоря Коротковских выплатить более 375 млн рублей. Ранее Челышев был инициатором банкротного дела против фирмы управленцев.

Владимир Молчанов — бывший свердловский министр металлургии, а позже и всей промышленности, энергетики и науки, а также бывший первый вице-премьер региона. В правительстве он работал с 1999 года и был освобожден от всех должностей в 2008 году в связи с выходом на пенсию.

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