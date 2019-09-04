Названа главная причина загрязнения воздуха в российских городах

Основной причиной загрязнения микроклимата в российских городах стал бензапирен, попадающий в атмосферу во время отопительного сезона. Об этом говорится в докладе Минприроды, опубликованном на сайте ведомства.
«Вклад в очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха вносит бензапирен; существенный вклад в загрязнение воздуха в девяти городах вносят также взвешенные вещества, а в пяти городах — формальдегид, в четырех городах — диоксид азота, в трех городах — приземный озон, в трех городах — взвешенные частицы РМ10», — говорится в докладе.
При этом уточняется, что наибольшие концентрации бензапирена в городах отмечались в холодный период с началом отопительного сезона, поскольку его поступление в атмосферу происходит в основном в результате сгорания топлива.
Раннее в Минприроды составили список городов и регионов с самым загрязненным воздухом и почвами. В рейтинге субъектов с наиболее загрязненной почвой оказались Челябинская и Свердловская области.