Названа главная причина загрязнения воздуха в российских городах

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Митинг за чистый воздух. Челябинск., воздух, наши дети задыхаются, плакат
Россияне дышат воздухом с высоким содержанием химических соединенийФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Основной причиной загрязнения микроклимата в российских городах стал бензапирен, попадающий в атмосферу во время отопительного сезона. Об этом говорится в докладе Минприроды, опубликованном на сайте ведомства.

«Вклад в очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха вносит бензапирен; существенный вклад в загрязнение воздуха в девяти городах вносят также взвешенные вещества, а в пяти городах — формальдегид, в четырех городах — диоксид азота, в трех городах — приземный озон, в трех городах — взвешенные частицы РМ10», — говорится в докладе.

При этом уточняется, что наибольшие концентрации бензапирена в городах отмечались в холодный период с началом отопительного сезона, поскольку его поступление в атмосферу происходит в основном в результате сгорания топлива.

Раннее в Минприроды составили список городов и регионов с самым загрязненным воздухом и почвами. В рейтинге субъектов с наиболее загрязненной почвой оказались Челябинская и Свердловская области.

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