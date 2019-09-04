Минприроды назвало самые загрязненные города и регионы России

Большинство самых загрязненных городов находятся в Сибири Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минприроды составило список российских городов и регионов с самым загрязненным воздухом и почвами. Документ под названием «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году» опубликован на сайте ведомства.

Большую часть рейтинга по обоим показателям занимает Сибирь. Так, в список городов с самым загрязненным воздухом попали Абакан, Барнаул, Братск, Иркутск, Красноярск, Новокузнецк, Улан-Удэ, Черногорск, Чита и другие.

Что касается почвы, больше чем в три раза превышен средний по стране уровень (5,06% проб) загрязнения химическими веществами в Приморском крае (40,4%), Новгородской области (28,6%), Санкт-Петербурге (26,9%), Мурманской области (23,4%), Кировской области (21,3%), Челябинской области (20,5%), Забайкальском крае (20,1%), Свердловской области (20,0%) и других.

Ранее, как напоминает RT, аналогичную статистику приводил Росгидромет. По его данным, в большинстве городов с наибольшим загрязнением атмосферы находятся крупные промышленные предприятия. Кроме того в организации заявили, что большинство городов из «антирейтинга» расположены в азиатской части России.