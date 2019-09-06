Завуч пермской школы, где от голода погибла девочка, впервые озвучила свою версию трагедии

Завуч Елена Погоржальская надеется на справедливое решение суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Завуч школы №3 Краснокамска Пермского края Елена Погоржальская утверждает, что доводить до истощения ребенка, погибшего от недоедания в стенах учебного заведения, никто не собирался. Мать погибшей, по мнению завуча, сама ввела руководство школы в заблуждение.

«Что девочка похудела в школе заметили в конце апреля. Ученица сослалась на переживание за оценки. Мать при этом сообщила классному руководителю, что о происходящем знает и уже обратилась в больницу», — передает слова Погоржальской Пермская краевая газета «Звезда»

За состоянием здоровья девочки, добавляет завуч, школа пыталась следить и дальше, но при личной встрече в мае мать погибшей заявила, что у ребенка хорошие анализы. В июне классный руководитель приходила к девочке домой, но дверь никто не открыл. Также Погоржальская добавила, что в школе всегда идут на встречу «проблемным» семьям — для ребят с трудностями в жизни организовывают бесплатное питание, летний отдых, а их родителям помогают со сбором необходимых документов для оформления детских пособий.

14-летняя девочка умерла в Краснокамске в июле прошлого года. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», а следователи установили, что ребенок недоедал дома. Сейчас Елену Погоржальскую судят за халатность. За педагога вступились бывшие ученики завуча, коллектив школы и простые жители.