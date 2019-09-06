Захарова рассказала, как совместить карьеру и личную жизнь

Карьера не может помешать женщине, которая хочет создать семью. Об этом «URA.RU» сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Поводом для заявления стала передача протоиерея Андрея Ткачева, который сказал, что будущий муж должен хотеть завести детей, работать и не иметь разрушающих семью привычек. Захарова пояснила, что ее часто спрашивают о семье и сказала, что готова использовать совет священника для ответа на подобные вопросы.
«Многие меня спрашивают, как найти мужа. Два дня назад [на Восточном экономическом форуме] во Владивостоке спросил китайский журналист, как я совмещаю личную жизнь и карьеру. Этот вопрос часто мне задают. И сегодня, когда я увидела выступление священника, то подумала, что это может стать советом — не от меня, но мне показалось это актуальным. Советы очень простые, а мы часто не понимаем, на что ориентироваться», — сказала представитель МИД в разговоре с агентством.
Ткачев давал советы женщинам в конце августа в передаче «Святая правда» на «
Согласно открытым источникам, Захарова замужем с 2005 года за бизнесменом Андреем Макаровым. Пара познакомилась в США, когда российский дипломат там работала. Через пять лет в семье появилась дочь Марьяна.