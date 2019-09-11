Медведев поручил прекратить действие советских законов

Поручение Дмитрия Медведева начнет действовать 1 января 2020 года
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил приостановить действие законов СССР и РСФСР. Распоряжение главы правительства, подписанное в рамках «регуляторной гильотины», вступит в силу с 1 января следующего года.
«Я подписал (документ) о том, что акты союза СССР и РСФСР должны прекратить свое действие до конца этого года — с 1 января следующего года. Для этого нужно оценить что и как нужно делать», — цитирует Медведева РИА «Новости».
Как писало «URA.RU», в январе Медведев пообещал предпринимателям «регуляторную гильотину», обратив внимание на большое количество устаревших нормативных актов. «Те нормы, которые до этого времени не будут одобрены или изменены, автоматически утратят свое значение», — говорил Медведев.