Захарова уличила уволенного Болтона во лжи о России

Помощник главы США по нацбезопасности Джон Болтон, уволенный 10 сентября, скрывал реальное положение дел в администрации президента и распространял фейки о России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, в июне Болтон заявил, что некоторые страны, в числе которых были Россия, Китай и Северная Корея, распространяли фейковые новости о том, что между американским президентом Дональдом Трампом и его окружением есть разногласия. «У меня вопрос: кто первым должен извиниться за этот конкретный фейк? <…> Сам Джон Болтон, который не только придумал фейк о России, обвинив ее в распространении ложной информации, но и скрыл истинное положение дел в США?» — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Дональд Трамп 10 сентября отправил Болтона в отставку, поскольку был не согласен со многими его предложениями, напоминает «Национальная служба новостей». По словам американского лидера, такого же мнения о работе Болтона придерживаются многие в администрации президента.