В Госдуме захотели лишить блогеров преимущества перед СМИ

Евгений Ровенко уверен, что блогеры должны нести ответственность наравне со СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Госдуме считают, что блогерам необходимо нести ответственность наравне со средствами массовой информации. Об этом журналистам заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Евгений Ревенко.

«Сейчас в нашем информационном поле сложилась ситуация правового неравенства между традиционными средствами массовой информации и блогерским сообществом», — цитирует депутата Госдумы Агентство городских новостей «Москва».

Политик считает неправильным то, что блогеры не несут юридической ответственности за достоверность информации, при этом имея аудиторию больше, чем у некоторых изданий. Ревенко подчеркнул, что СМИ руководствуются не только этическими нормами, но и понятиями федерального закона «О средствах массовой информации».

Некоторые блогеры в России действительно имеют миллионы подписчиков, а также способны влиять на формирование общественного мнения. Так Юрий Дудь, канал которого имеет шестимиллионную аудиторию, постепенно становится политической фигурой. Он комментирует митинги и призывает людей не молчать. Доходы Дудя оцениваются в 90 млн рублей за год, уточняет «Национальная служба новостей».